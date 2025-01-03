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عربي-دولي

هزة أرضية تضرب الجزائر العاصمة.. كم بلغت قوتها؟

Lebanon 24
03-01-2025 | 10:38
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أعلن المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء اليوم الجمعة تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريختر في العاصمة الجزائر.

وبحسب بيان نشره المركز في صفحته على موقع "فيسبوك"، تم تسجيل الهزة الأرضية، على الساعة الواحدة زوالا و40 دقيقة، بشدة 3.1 درجة على سلم ريختر.
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وحدد مركز الهزة الأرضية، بـ4 كم جنوب شرق منطقة دار البيضاء، في ولاية الجزائر.

من جهتها، كشفت مصالح الحماية المدنية، أنه لم يتم تسجيل أي نداء استغاثة أو تدخل بعد عملية التعرف والاستطلاع عبر مراكز التنسيق العملي لولايات الجزائر، البليدة.
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