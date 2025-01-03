هل العطل التقني في مطارات ألمانيا بسبب قرصنة؟

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وذكر ضابط في الشرطة الفيدرالية أن العديد من الفحوصات الأمنية يتم إجراؤها يدويًا بسبب هذه المشاكل. ووفقًا لإذاعة "دبليو دي آر"، اضطر الركاب في مطار "دوسلدورف" إلى الانتظار لفترة تصل إلى ساعتين، فيما أصبح الدخول إلى ألمانيا من دول غير شنغن مستحيلاً في الوقت الراهن بسبب انقطاع الأنظمة. كشفت الشرطة الفيدرالية المسؤولة عن أمن المطارات في ألمانيا، عن وجود مشاكل فنية في أنظمة الكمبيوتر المستخدمة لمراقبة الوافدين إلى البلاد، وذلك في جميع المطارات الرئيسية. وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية بأن هذه الأعطال أثرت على سير الإجراءات الأمنية.وذكر ضابط في الشرطة الفيدرالية أن العديد من الفحوصات الأمنية يتم إجراؤها يدويًا بسبب هذه المشاكل. ووفقًا لإذاعة "دبليو دي آر"، اضطر الركاب في مطار "دوسلدورف" إلى الانتظار لفترة تصل إلى ساعتين، فيما أصبح الدخول إلى ألمانيا من دول غير شنغن مستحيلاً في الوقت الراهن بسبب انقطاع الأنظمة.

وتأثرت الرحلات القادمة من دول خارج منطقة شنغن بشكل خاص، حيث اضطر بعض الركاب للبقاء على متن الطائرة. وأكد متحدث باسم مطار دوسلدورف أن المطار يواجه مشاكل مشابهة، مشيرًا إلى أن مراقبة الحدود للرحلات القادمة من دول غير شنغن توقفت بشكل مؤقت منذ الساعة 2 مساءً (1300 بتوقيت غرينتش)، مضيفًا أنه يتم توفير المياه للركاب في هذه الأثناء.



أما مطار فرانكفورت، الأكثر ازدحامًا في ألمانيا، فقد أعلن أن جدول الرحلات لم يتأثر بشكل كبير بهذه المشكلة، لكن بعض الرحلات قد تشهد تأخيرات في الدخول إلى البلاد. وفي مطار برلين براندنبورغ، أكدت إدارة المطار حدوث تأخيرات، لكن لم يتم فرض أي قيود على دخول الركاب أو منع الطائرات من الهبوط.



من جانبها، استبعدت الشرطة الفيدرالية الألمانية أن تكون الأنظمة قد تعرضت لعملية قرصنة. وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن أنظمة المطارات الألمانية قديمة، وأن وزيرة الداخلية تجاهلت تحذيرات بشأن ضرورة تحديثها. (العربية)