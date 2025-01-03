استئناف مفاوضات غزة في قطر.. والتركيز على وقف إطلاق النار الكامل

أعلنت إسرائيل عن إرسال وفد إلى قطر لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، في خطوة لاقت ترحيبًا من الولايات المتحدة. من جانبها، أكدت حركة حماس استئناف المحادثات غير المباشرة في الدوحة، مشيرة إلى أن الجولة الحالية تركز على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل، وعودة النازحين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، مشددة على جديتها في التوصل إلى اتفاق قريب لوقف النار.

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وفي تعليق له، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس جو بايدن تحث حماس على التوقيع على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار يشمل إطلاق سراح الأسرى. كما رحب البيت الأبيض بقرار إسرائيل إرسال وفد إضافي إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات.

إلى ذلك، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل تنتظر ردا من حركة حماس، فيما أضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على "تفويض كاف" للوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة.



من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء". (وكالات)