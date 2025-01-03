Advertisement

عربي-دولي

استئناف مفاوضات غزة في قطر.. والتركيز على وقف إطلاق النار الكامل

Lebanon 24
03-01-2025 | 13:12
A-
A+
Doc-P-1300935-638715323837468574.jpeg
Doc-P-1300935-638715323837468574.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إسرائيل عن إرسال وفد إلى قطر لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، في خطوة لاقت ترحيبًا من الولايات المتحدة. من جانبها، أكدت حركة حماس استئناف المحادثات غير المباشرة في الدوحة، مشيرة إلى أن الجولة الحالية تركز على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل، وعودة النازحين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، مشددة على جديتها في التوصل إلى اتفاق قريب لوقف النار.
Advertisement

وفي تعليق له، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس جو بايدن تحث حماس على التوقيع على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار يشمل إطلاق سراح الأسرى. كما رحب البيت الأبيض بقرار إسرائيل إرسال وفد إضافي إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات.
 
 
إلى ذلك، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل تنتظر ردا من حركة حماس، فيما أضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على "تفويض كاف" للوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء". (وكالات)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:32 | 2025-01-03
16:47 | 2025-01-03
16:15 | 2025-01-03
16:00 | 2025-01-03
15:57 | 2025-01-03
14:51 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24