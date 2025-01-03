تصاعد الدخان والغبار من فوهته.. نشاط بركان في إثيوبيا وهذا ما حلّ بالسكان (فيديو)

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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية، عن وجود بوادر لثوران بركان في منطقة عفار، حيث تصاعد الدخان والغبار من فوهة بركان بجبل دوفان اليوم الجمعة. وظهرت صور وفيديوهات من المنطقة تُظهر هذا النشاط البركاني، في وقت تتأثر فيه إثيوبيا بنشاط زلزالي متزايد.ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن مسؤول محلي قوله، إنه تم نقل عدد من السكان إلى مناطق آمنة بشكل منظم، تجنبًا لأي أضرار قد تنجم عن ثوران البركان المحتمل. كما أشارت الوكالة إلى أن الزلازل ما زالت مستمرة في المنطقة، وقد تزايدت قوتها في الفترة الأخيرة.في سياق متصل، نقلت منصة "Gazette Plus" عن جينيت أسيفا، المديرة التنفيذية لمكتب أبحاث الجيوفيزياء بالمعهد الجيولوجي الإثيوبي، أن الانفجار الذي حدث لم يكن ناتجًا عن ثوران بركاني، بل عن مياه ساخنة (حَرّة) تخرج من جوف الأرض، فيما يبقى احتمال انفجار البركان في ظل النشاط الحالي قائمًا بنسبة 50%.