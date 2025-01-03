من وراء تعطيل كاميرات سجن صيدنايا السوري؟

نقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر في وزارة الداخلية في الإدارة الجديدة، أن السلطات الأمنية ألقت القبض على محمد شلهوم، أحد المسؤولين عن تعطيل كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا. كما تم إلقاء القبض على ساهر النداف في محافظة حمص، وهو أحد مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.

Advertisement