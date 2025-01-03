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تحديد موعد الحكم على ترامب في قضية الممثلة الإباحية

Lebanon 24
03-01-2025 | 18:32
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حدّد القاضي الأميركي، خوان ميرتشان، يوم 10 كانون الثاني موعدا لإصدار الحكم على الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، في قضية شراء صمت ممثلة إباحية، وهو ما اعتبره متحدّث باسم ترامب انتهاكاً للحصانة.

ويأتي الموعد قبل 10 أيام فقط من تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة.
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وقال القاضي إنه لا يميل إلى فرض عقوبة بالسجن على ترامب، الذي أُدين في أيار الماضي بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي دُفع للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، عام 2016 لمنعها من الحديث عن علاقة مزعومة معه.

وفي المقابل، وصف متحدث باسم ترامب قرار النطق بالحكم قبل تنصيبه بأنه "انتهاك صارخ لحصانة الرئيس المنتخب"، مؤكداً أن "التوقيت يحمل دلالات سياسية تهدف إلى التأثير على مشروعية قيادته".

وقال ستيفن تشانغ إن "تحديد موعد للنطق بالعقوبة يمثل انتهاكاً مباشراً للقرار الصادر عن المحكمة العليا والمتعلق بالحصانة ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة".
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