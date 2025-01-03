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عربي-دولي

ترامب غاضب.. موعد العقوبة بقضية الممثلة الإباحية حدد قبل 10 أيام من تنصيبه

Lebanon 24
03-01-2025 | 23:26
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ندّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتحديد قاض من نيويورك جلسة قبل 10 أيام من تنصيبه للنُطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه في قضية شراء صمت ممثلة إباحية.

ففي منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" اليوم السبت، اعتبر ترامب أن القرار "هجوم سياسي غير مشروع، وليس سوى تمثيلية هزلية".
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كما شنّ هجوما عنيفا على القاضي خوان ميرشان، متّهما إياه بأنّه "متحيّز متطرّف أصدر قرارا غير قانوني يتعارض مع الدستور". وقال: "إذا سُمح له بأن يمضي قدما فسيقضي على الرئاسة كما نعرفها".

أول رئيس مدان
أتى ذلك، بعيد إصدار القاضي ميرشان في محكمة مانهاتن استدعاء للرئيس المنتخب إلى جلسة ستعقد الجمعة المقبل، أي قبل عشرة أيام من تنصيبه، للنطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه بقضية شرائه صمت ممثلة إباحية.

ففي قرار من 18 صفحة، أيّد ميرشان قرار الإدانة الذي أصدرته بحقّ ترامب هيئة محلّفين في نيويورك في مايو الماضي، رافضا بذلك طلبات شتّى قدّمها محامو الرئيس لإلغاء هذا القرار. (العربية)

علماً أن العقوبة التي ستصدر بحقّ ترامب لن تتضمن دخوله السجن.

فلماذا استشاط ترامب غضباً؟
الإجابة تكمن في أن النطق بالعقوبة ستجعل منه أول مدان بارتكاب جريمة يتولّى رئاسة الولايات المتّحدة على الإطلاق، وفق ما نقلت فرانس برس.

يذكر أنه في 30 أيار الماضي دانت هيئة محلّفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في نوفمبر، بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تمّ دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من التحدّث عن علاقة غرامية تقول إنّها جمعت بينهما.(العربية)

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