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عربي-دولي

تفاصيل تكشف للمرة الاولى عن مفجر تسلا.. هذا ما وجد على هاتفه

Lebanon 24
04-01-2025 | 02:47
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على الرغم من تفحم هاتفه داخل شاحنة تسلا التي انفجرت أمام فندق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاس فيغاس يوم الأربعاء الماضي، تمكنت فرق التحقيق من انتشال رسالتين تركهما الجندي المنتحر ماثيو ليفلسبرجر
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فقبيل إطلاق النار على رأسه داخل "سايبرتراك"، كتب ابن الـ 37 عاماً ملاحظتين على هاتفه المحمول، أكد في إحداها أن انتحاره الصادم ليس هجومًا إرهابيًا، بل وسيلة لجندي أميركي من أجل "تطهير عقله والتكفير عن أعمال ارتكبها سابقا"

كما انتقد "قيادة الولايات المتحدة العاجزة التي توشك على الانهيار" وفق تعبيره. وقال "الولايات المتحدة أفضل دولة وجدت على الإطلاق! لكننا الآن نعاني من مرض خطير ونتجه نحو الانهيار".
وكان المحقق سبنسر إيفانز في مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (اف بي آي) أوضح أمس الجمعة أن ما حدث أمام فندق ترامب "حالة انتحار مأساوية لجندي مقاتل حاصل على أوسمة لكنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ومشكلات أخرى"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكان قائد شرطة بلدية لاس فيجاس، كيفن ماكماهيل قال للصحفيين في وقت سابق أيضا إن ماثيو الذي خدم أيضا كجندي في أفغانستان، أطلق النار على رأسه قبل تفجير سيارته، واحترق لدرجة أنه تعذر التعرف عليه.
أما عن مكان الانفجار، فأوضح المحققون أن "ماثيو لم يكن يحمل أي عداء ضد ترامب".

فيما أكد عمه بتصريحات سابقة أنه كان يحب الرئيس المنتخب، ويكن له الاحترام، كما يعتبره محباً لبلاده وللجيش الأميركي.
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