زيلينسكي يضع آماله على ترامب.. فهل يملك الأخير مفاتيح حل أزمة أوكرانيا؟

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يضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آماله على الأميركي المنتخب دونالد ترامب، للوصول إلى الحل للصراع.وتعكس تصريحات زيلينسكي التدعيات الكبيرة لهذا النزاع على استقرار المنطقة، مع مواصلة روسيا تعزيز قبضتها على أراض أوكرانية.وقد أعرب زيلينسكي بوضوح عن قناعته بأن أي ضمانات أمنية لأوكرانيا يجب أن تشمل الولايات المتحدة بشكل أساسي.وفي تصريحاته، شدد على أنه "بدون واشنطن، لن تكون تلك الضمانات ذات قيمة"، مؤكدا بذلك على الدور المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة في تعزيز أمن أوكرانيا ودعمها في مواجهة التحديات الحالية.وقال زيلينسكي زيلينسكي في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني "ترامب قد يكون حاسما. بالنسبة لنا هذا هو الأهم".في هذا السياق، أكد الباحث في مؤسسة "هيريتيج"، نايل غارجنر في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يكون له دور مهم في إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية عكس الرئيس الحالي جو بايدن.وتسلط هذه التصريحات الضوء على تعقيدات العلاقات الدولية وتبين كيف يمكن أن تؤثر القيادة السياسية في مواقف الدول إزاء القضايا الكبرى.تفاصيل خطة ترامبوكان ترامب قد أكد قبيل الانتخابات الأميركية بأنه قدار على إنهاء الحرب في غضون يوم واحد، وقال إن أولويته ستكون "إنهاء النزاع فور توليه الرئاسة".وفي الوقت نفسه، يترقب زيلينسكي تحركات ترامب بحذر، إذ قد يكون له دور كبير في إقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.ومع ذلك، تشير التطورات الحالية إلى وجود تحديات كبيرة تواجه هذه المساعي، فقد لفت نايل غارجنر إلى أن "الهدف الرئيسي لترامب هو إنهاء الحرب التي شنها الروس بأسرع وقت ممكن". إلا أن الواقع على الأرض يبدو أكثر تعقيدا، حيث أن غموض خطة ترامب بعد توليه المنصب يثير تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على مسار الأحداث.ديناميكيات النزاععلى الجانب الآخر، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن موسكو "لن تقبل أنصاف الحلول"، وشدد على أن أي توجه نحو الهدنة يجب أن يتضمن اتفاقا دائمًا يضمن أمن روسيا وجيرانها.(سكاي نيوز)