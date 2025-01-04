Advertisement

عربي-دولي

اليونان: اعتقال 22 تركيا ضالعين في نشاط عصابات إجرامية

Lebanon 24
04-01-2025 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1301127-638715858694081026.png
Doc-P-1301127-638715858694081026.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الشرطة اليونانية اعتقال 12 مواطنا تركيا ضالعين في نشاط عصابات إجرامية. بحسب "روسيا اليوم".

وقالت في بيان لها: "خلال عمليات الشرطة في أتيكا وسالونيك لتفكيك العصابات الإجرامية التي تتكون من مواطنين أتراك، تم اعتقال 10 مواطنين أتراك ومواطن لبناني واحد واحتجاز 12 مواطنا تركيا آخرين. وتم العثور على مسدس مع مخزن ذخيرة من 12 طلقة وبندقية هوائية وحشيش.
Advertisement

وبدأت عمليات الشرطة ضد "المافيا التركية" في أواخر عام 2024 بعد مقتل رجل وسط العاصمة أثينا واثنين آخرين في منطقة غليفادا الساحلية جنوبي العاصمة. وفي 11 ديسمبر الماضي تم القبض على 8 مواطنين أتراك واحتجاز 8 آخرين ومصادرة 49 قطعة سلاح.

ووفقا لتقديرات وسائل الإعلام اليونانية، قتل أكثر من 10 مواطنين أتراك في اليونان منذ سبتمبر 2023 في إطار مواجهة مستمرة بين جماعات المافيا التركية المتنافسة، وكان آخر الضحايا 3 رجال من أصل كردي في غليفادا، أصيب اثنان منهم بجروح قاتلة.

 تم العثور على 25 من فوارغ الطلقات النارية في موقع الهجوم المسلح.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:45 | 2025-01-04
05:31 | 2025-01-04
05:20 | 2025-01-04
05:19 | 2025-01-04
05:05 | 2025-01-04
04:50 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24