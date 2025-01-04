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عربي-دولي
تحتوي عظاما وبقايا ملابس.. العثور على مقبرة جديدة في درعا
Lebanon 24
04-01-2025
|
04:13
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تمكن الأهالي في سوريا من العثور على مقبرة جماعية بمحيط الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا في جنوب سوريا.
وذكر موقع "درعا 24" الإخباري، على حسابه بموقع فيسبوك ليل الجمعة/السبت أنه تم حفر المقبرة، التي عثر عليها الأهالي مساء أمس الجمعة، وتبين أن ما تبّقى من الجثث المدفونة، عظاما وبقايا ملابس فقط.
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وأشار إلى أن الجثث تعود لما يزيد على 10 أعوام، لافتا إلى أنه في حادثة مشابهة، في 16 ديسمبر الماضي، عثر الأهالي على مقبرة جماعية في مزرعة الكويتي على أطراف مدينة إزرع بريف درعا الأوسط، حيث كانت المنطقة تحت سيطرة ميليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري، وتم استخراج 31 جثة، بينها نساء وطفل.
وأوضح أنه وتم دفن هذه الجثث أول أمس الخميس في مقبرة الشهداء على طريق الشيخ مسكين – إزرع.
وكشف الموقع عن أنه تم كذلك العثور على مقبرة جماعية يوم 21 من الشهر الماضي في محيط قرية أم القصور الواقعة على الحدود الإدارية بين درعا وريف دمشق.
وتظهر الصور أن الجثث قديمة وبقي منها فقط عظام. وأبلغ الأهالي الجهات المختصة للتعامل مع الموقف.
وكان الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" أكد أن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية تمثل انتهاكاً لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.(سكاي نيوز)
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