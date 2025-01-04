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عربي-دولي

السوداني: جنبنا العراق الحرب

Lebanon 24
04-01-2025 | 04:24
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عقب تأكيده مرارا خلال الفترة الماضية أن العراق لن يتدخل في شؤون سوريا، جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الموقف عينه.

وأوضح في تصريحات اليوم السبت أن حكومته حرصت منذ بدء الأحداث في سوريا على عدم الانحياز لجهة أو جماعة وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.
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كما أضاف أن الحكومة جنبت البلاد خلال الأشهر الماضية، أن تكون ساحة للحرب، وفق ما نقلت وكالة "واع"

هذا، واعتبر أن المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية ومهمة نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة أبرزها في سوريا.
ولفت إلى أن "هناك من حاول ربط التغيير في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمرٌ لا مجال لمناقشته".
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