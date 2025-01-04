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عربي-دولي

القوات الروسية تسيطر على قرية جديدة وتسقط 8 صواريخ أتاكمز

Lebanon 24
04-01-2025 | 05:05
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أعلن الجيش الروسي، اليوم، أنه اعترض ثمانية صواريخ أميركية الصنع أطلقتها أوكرانيا، وأنه سيطر على قرية جديدة في مقاطعة لوغانسك ضمن إقليم دونباس، الواقع شرقي أوكرانيا.
وقال الجيش الروسي إنه اعترض 8 صواريخ من طراز "أتاكمز" أميركية الصنع أطلقتها أوكرانيا باتجاه الأراضي الروسية.
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من ناحية ثانية، نقلت وكالات أنباء روسية اليوم السبت عن وزارة الدفاع قولها إن قوات روسية سيطرت على قرية "ناديا" في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركيف استهدفت عدة ألوية تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق توروفو وبيروفسك، وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركيف.
وأضاف أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 50 عسكريا ودبابة و6 مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم ومدفعين من عيار 122 ملم.
وتابع البيان بالقول إن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية، ولواء دفاعي في مناطق دفوريتشنايا، وغلوشكوفكا، وإيفانوفكا، وزاغريزوفو وزيليني غاي في مقاطعة خاركيف، وتورسكوي في دونيتسك وغابات سيريبريانسكي. (سكاي نيوز)
 
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