18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأونروا: حظر إسرائيل مساعدتنا للفلسطينيين اقترب
Lebanon 24
04-01-2025
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
Advertisement
جاء ذلك على لسان مديرة التواصل والإعلام في الأونروا جولييت توما في مقابلة مع راديو وتلفزيون أيرلندا (RTE)، نقلت فحواها الوكالة على حسابها عبر منصة إكس.
ويأتي التحذير الأممي قبل أقل من شهر وبالتحديد بنهاية يناير/كانون الثاني الجاري، على دخول قرار إسرائيلي حيز التنفيذ بحظر عمل وكالة الأونروا، في مناطق سيطرتها، بعد تصويت الكنيست على القرار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت المسؤولة الأممية: "الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وشددت توما أن "الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بالأراضي الفلسطينية، ويجب أن يتراجع الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عن قرار حظرها".
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... إليكم بالفيديو من فاز بها
Lebanon 24
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... إليكم بالفيديو من فاز بها
09:16 | 2025-01-03
03/01/2025 09:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلم أصبح حقيقة".. بُشرى من وزير الأشغال
Lebanon 24
"حلم أصبح حقيقة".. بُشرى من وزير الأشغال
15:20 | 2025-01-03
03/01/2025 03:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً... شاهدوا بالصورة ما ضبطته بحوزته
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً... شاهدوا بالصورة ما ضبطته بحوزته
08:32 | 2025-01-03
03/01/2025 08:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الدولار.. ما جديد "الأخضر"؟
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الدولار.. ما جديد "الأخضر"؟
13:40 | 2025-01-03
03/01/2025 01:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا متعباً... سارة أبي كنعان تنشر صورة برفقة زوجها وسام فارس
Lebanon 24
بدا متعباً... سارة أبي كنعان تنشر صورة برفقة زوجها وسام فارس
10:00 | 2025-01-03
03/01/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2025-01-04
لماذا حذّر خامنئي من "مصير سوريا"؟ محللون يتحدّثون
07:47 | 2025-01-04
بايدن يتأهب لمنح شخصيات بارزة أعلى وسام مدني
07:22 | 2025-01-04
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع
07:02 | 2025-01-04
الخارجية المصرية: حريصون على دعم الشعب السوري
07:00 | 2025-01-04
مبلغ طائل.. ألمانيا تبحث عن "العملة المختفية"
07:00 | 2025-01-04
من باب الفوضى الامنية.. هل عاد خطر"داعش" ليهدد سوريا؟
فيديو
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
03:43 | 2025-01-04
04/01/2025 15:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
04/01/2025 15:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
04/01/2025 15:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24