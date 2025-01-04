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غارات أميركية على مواقع للحوثيين في اليمن

Lebanon 24
04-01-2025 | 06:10
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" فجر اليوم إطلاق البحرية الأمريكية صواريخ "توماهوك" على مواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة تابعة للحوثيين في اليمن الثلاثاء الماضي.
وأفادت التقارير بأن القوات الأمريكية استخدمت مدمرات صواريخ موجهة تابعة لمجموعة حاملة الطائرات "ترومان"، التي كانت تعمل في مياه البحر الأحمر وقت تنفيذ الضربات الصاروخية الدقيقة.
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وفي يومي 30 و 31 كانون الاول الماضي أعلنت "سنتكوم" أيضا عن تنفيذها ضربات متعددة على أهداف الحوثيين في صنعاء والمواقع الساحلية في اليمن.
ونشرت حينها لقطات لإقلاع طائرتها الحربية وإطلاق صاروخين من على متن سفينة حربية باتجاه أهداف الحوثيين.
وسبق هذه العملية إعلان الحوثيين عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 والتي تبلغ قيمتها 32 مليون دولار.. وعرضوا مشاهدا توثق العملية عندما اخترقت الطائرة أجواء محافظة البيضاء شمالي اليمن. (روسيا اليوم)
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