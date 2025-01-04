ترامب يعين متحدثة باسم الخارجية.. من هي تامي بروس؟

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعيين تامي بروس متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، لتنضم إلى وزير الخارجية ماركو روبيو.وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" إن تامي بروس محللة سياسية تحظى باحترام كبير، وحصلت على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وكانت ناشطة ليبرالية في التسعينيات، وأضاف أنها "رأت أكاذيب واحتيال اليسار الراديكالي، وسرعان ما أصبحت واحدة من أقوى الأصوات المحافظة في الإذاعة والتلفزيون".وأضاف ترامب "بصفتها واحدة من أقدم المساهمين في الأخبار، جلبت تامي الحقيقة للشعب الأميركي لأكثر من عقدين. وأنا أعلم أنها ستجلب نفس القوة والروح الشجاعة إلى منصبها الجديد متحدثةً باسم وزارة الخارجية".كما أعلن ترامب تعيين مورغان أورتاغوس نائباً للمبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، لتنضم إلى السفير ستيفن ويتكوف.وقال ترامب: “حاربت مورغان معي 3 أعوام، خلال منصبها في وزارة الخارجية، وآمل أن تكون بمثابة مساعد داعم لستيف، حيث نسعى إلى جلب الهدوء والازدهار إلى منطقة مضطربة للغاية. أتوقع نتائج عظيمة قريباً".