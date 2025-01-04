Advertisement

عربي-دولي

"أسلحة تُنقل نحو سوريا".. ماذا تفعل أميركا حالياً؟

Lebanon 24
04-01-2025 | 06:07
A-
A+
Doc-P-1301176-638715935510031393.jpg
Doc-P-1301176-638715935510031393.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف ضابط رفيع المستوى في قاعدة "عيد الأسد غربي العراق، اليوم السبت، لـ "إرم نيوز"، عن نقل القوات الأميركية جوًّا وبرًّا لأسلحة ثقيلة متطورة نحو قواعدها في سوريا.

وقال إن "القوات الأميركية وعلى مدى الأيام الـ4 الماضية بدأت بعملية نقل أسلحة ثقيلة متطورة كانت مخزنة في قاعدة "عين الأسد" نحو سوريا، حيث استخدمت الطريق البري لمرتين متتاليتين عبر معبر الوليد الحدودي، و3 مرات من خلال شحن تلك المعدات جوّاً عبر طائرات الشحن العسكرية".
Advertisement

وأضاف الضابط أن "القوات الأميركية تتخذ إستراتيجية جديدة لم نعهدها من قبل، حيث لم تكن تولي اهتماماً واسعاً للأسلحة البرية كالمدافع والمدرعات في سوريا، وركزت على الدعم الجوي والاستخباري، لكنها اليوم تحاول تعزيز قدراتها البرية هناك".

وأوضح أن "تطورات الأوضاع في سوريا ومخاوف الولايات المتحدة الأميركية من استهداف قواعدها في سوريا يدفعها لتعزيز قواتها على الأرض، لمواجهة أية تهديدات محتملة، لا سيما مع تصاعد تنظيم، داعش، من جديد وظهوره علنًا في مناطق غرب الفرات التي تتواجد فيها قواعد عسكرية أميركية".


وكانت القوات الأميركية أعلنت ولأول مرة عن الدفع بقوة من المهمات الخاصة نحو سوريا، فضلاً عن نقل عشرات الجنود لقواعدها ليصل إجمالي القوات هنا إلى ما يقارب 2500 جندي.

وتتمركز القوات الأميركية في 9 قواعد عسكرية في سوريا، واحدة في التنف في ريف حمص، و2 في ريف دير الزور، و6 قواعد في محافظة الحسكة، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتي تتلقى الدعم الكامل من التحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

ويرى مراقبون، بأن القوات الأميركية في سوريا سترتفع إلى أضعاف العدد خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بأن هذه الزيادة تهدف إلى التعامل مع الأوضاع المضطربة في سوريا بعد سقوط النظام، وتعزيز العمليات ضد تنظيم داعش.

من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة دخلت سوريا في عام 2015 ضمن جهود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، واستمرت في تعديل وجودها العسكري بناءً على تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في المنطقة. (إرم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-01-04
07:47 | 2025-01-04
07:22 | 2025-01-04
07:02 | 2025-01-04
07:00 | 2025-01-04
07:00 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24