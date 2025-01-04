ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة إلى 771 بالفلبين

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية ارتفاع حصيلة الإصابات بالمفرقعات والألعاب النارية خلال عطلة رأس السنة في البلاد إلى 771 حالة حتى صباح اليوم السبت.وأضافت الوزارة أنه من بين تلك الحالات، تم تأكيد 3 حالات وفاة، بما في ذلك أول حالة وفاة مسجلة بسبب رصاصة طائشة، فقد توفي رجل (19 عاما) من دافاو ديل نورت بعد إصابته برصاصة أثناء احتفاله خارج منزله.وتابعت أنه تم جمع البيانات من 62 مستشفى رئيسيا على مستوى البلاد منذ 22 كانون الاول الماضي.من جهتها أفادت صحيفة "ذا ستار" الفلبينية بأن هذا الرقم للإصابات يمثل زيادة بنسبة 27.6% مقارنة بـ604 حالات مسجلة، خلال نفس الفترة من عام 2024.