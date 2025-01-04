الخارجية المصرية: حريصون على دعم الشعب السوري

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أكدت الخارجية المصرية أن إرسال القاهرة مساعدات إغاثية إلى دمشق يأتي في إطار الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وعملا بالروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.وأفاد بيان الوزارة الخارجية، أن طائرة شحن مدنية تابعة لشركة مصر للطيران وصلت إلى دمشق اليوم، محملة بـ15 طنا من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري.وذكرت أن "تقديم المساعدات الإغاثية من الشعب المصري إلى الشعب السوري يأتي في إطار الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق وتأكيدا على الوقوف بجانبه، في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين".وأضافت الخارجية المصرية، أن تلك الخطوة "تأتي استكمالا لدور مصر الداعم للشعب السوري الشقيق على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في ظل استضافتها أعدادا كبيرة من أبناء الشعب السوري الشقيق في مصر وتوفير كل الخدمات الأساسية لأبناء الجالية السورية في مصر".وكان في استقبال شحنة المساعدات القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق.