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عربي-دولي

ميانمار تطلق سراح 6 آلاف سجين.. باستثناء صاحبة نوبل للسلام!

Lebanon 24
04-01-2025 | 08:18
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أفرجت الحكومة العسكرية في ميانمار عن أكثر من 6 آلاف سجين، وخففت عقوبات آخرين ضمن عفو جماعي، بمناسبة الذكرى الـ77 للاستقلال عن بريطانيا، اليوم السبت.

ولكن العفو لم يشمل صاحبة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوكي، التي أطيح بها من السلطة في الانقلاب العسكري في شباط 2021، وحكم عليها بالسجن لمدة طويلة في 2022.
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ويشكل المفرج عنهم قسماً محدوداً من مئات المعتقلين السياسيين، الذين سجنوا لمعارضتهم الحكم العسكري، منذ استيلاء الجيش على السلطة في شباط 2021، بعد الإطاحة بحكومة أونغ سان سوكي المنتخبة.

وذكرت قناة "إم.آر.تي.في" المملوكة للدولة، أن رئيس الحكومة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ، أصدر عفواً يشمل 5864 سجيناً من ميانمار، بالإضافة إلى 180 أجنبياً سيرحلون.

وفي تقرير منفصل، ذكرت القناة أن رئيس المجلس العسكري، خفف أحكام السجن المؤبد الصادرة ضد 144 سجيناً إلى السجن 15 عاماً. ولم يقدم التقرير أي تفاصيل عن هؤلاء السجناء.

وأعلن التقرير أيضاً تخفيف الأحكام ضد السجناء الآخرين بسدس المدة، باستثناء المدانين، بموجب قوانين المواد المتفجرة، والجمعيات غير المشروعة، والأسلحة، ومكافحة الإرهاب. 

وقال المتحدث باسم الحكومة العسكرية، الميجور جنرال، زاو مين تون، في مذكرة صوتية إلى الصحافيين:"من بين المفرج عنهم، حوالي 600 سجين، حوكموا، بموجب المادة 505 (أ)، من قانون العقوبات في ميانمار، والتي تجعل من نشر تعليقات، تثير اضطرابات عامة أو خوفاً أو نشر أخبار كاذبة، جريمة".
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