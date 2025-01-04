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عربي-دولي

هجوم على قافلة مساعدات في باكستان وإصابة 7 أشخاص

Lebanon 24
04-01-2025 | 10:49
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أصيب 3 مسؤولين باكستانيين و4 عناصر من قوات الأمن، اليوم السبت، في هجوم استهدف قافلة مساعدات كانوا يستقلونها في منطقة تشهد أعمال عنف طائفية، رغم إعلان هدنة هذا الأسبوع، بحسب مصادر محلية.

وقال معتصم بالله، المسؤول في حكومة ولاية خيبر بختونخوا، إن "مسلحين هاجموا قافلتهم في منطقة كورام الجبلية (شمال غرب)، الحدودية مع أفغانستان، وأصيب نائب حاكم منطقة كورام جاويد الله محسود، ومسؤولان آخران وشرطيان وعنصران من حرس الحدود"، بحسب المصدر.
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