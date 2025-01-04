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عربي-دولي

مسؤول إيراني يكشف: الجيش السوري المنحل عمل ضد قوات أسسها سليماني

Lebanon 24
04-01-2025 | 13:09
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اتهم المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد علي نائيني، الجيش السوري المنحل بالعمل ضد "قوات الدفاع الوطني"، التي أسسها الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، أواخر عام 2012 بهدف دعم نظام بشار الأسد.
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وقال نائيني، خلال مؤتمر صحفي، إن "الحرب تشهد تقدماً وتراجعاً، لكن ما حدث في سوريا هو خلق أجواء من الحرب النفسية ضد "قوات الدفاع الوطني" من قبل الجيش السوري وأعداء آخرين، وهو ما مهد الطريق لسقوط الحكومة السورية".

وأضاف: "المشكلة الرئيسية التي تواجه الزعماء السياسيين في المنطقة تتمثل في عدم اهتمامهم بقوة الردع الشعبي"، مشيرًا إلى أن "إيران كانت تنظر إلى سوريا، منذ ظهور تنظيم داعش، على أنها جزء من محور المقاومة".

وأوضح نائيني أن الجنرال سليماني دخل الميدان عندما كان أقل من 10% من سوريا تحت سيطرة تنظيم داعش، وأطلق فكرة "الدفاع الوطني" أو "التعبئة الشعبية"، حيث تم تنظيم نحو 120 ألف مقاتل، ما ساهم في تشكيل جبهة المقاومة، الأمر الذي مكّن النظام السوري من الاستمرار في الحكم". (ارم نيوز)


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