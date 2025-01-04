Advertisement

عربي-دولي

بتوجيهات دقيقة.. إسرائيل تستكمل مفاوضات غزة

Lebanon 24
04-01-2025 | 16:12
A-
A+
Doc-P-1301388-638716293401730842.png
Doc-P-1301388-638716293401730842.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس في قطر، من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، الذين خطفوا خلال هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.
Advertisement

وقال بيان صادر عن مكتب كاتس إنه أبلغ والدي الرهينة ليري إلباغ التي نشرت حماس مقطع فيديو لها في وقت سابق، "بالجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك الوفد الإسرائيلي الذي غادر، الجمعة، لإجراء محادثات في قطر"، مضيفاً أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعطى "توجيهات دقيقة لاستمرار المفاوضات".
وتحدث نتانياهو أيضاً مع والدي ليري إلباغ، التي احتجزت أثناء أدائها الخدمة العسكرية، في قاعدة ناحال عوز في جنوب إسرائيل.

وأورد مكتبه في بيان أن "رئيس الوزراء وعد العائلة بأن إسرائيل تواصل العمل بلا كلل، من أجل عودة ليري وجميع الرهائن.. الجهود مستمرة، بما في ذلك في هذا الوقت".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:40 | 2025-01-05
03:30 | 2025-01-05
03:08 | 2025-01-05
02:44 | 2025-01-05
02:00 | 2025-01-05
01:34 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24