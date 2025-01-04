بتوجيهات دقيقة.. إسرائيل تستكمل مفاوضات غزة

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس في قطر، من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، الذين خطفوا خلال هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.وقال بيان صادر عن مكتب كاتس إنه أبلغ والدي الرهينة ليري إلباغ التي نشرت حماس مقطع فيديو لها في وقت سابق، "بالجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك الوفد الإسرائيلي الذي غادر، الجمعة، لإجراء محادثات في قطر"، مضيفاً أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعطى "توجيهات دقيقة لاستمرار المفاوضات".وتحدث نتانياهو أيضاً مع والدي ليري إلباغ، التي احتجزت أثناء أدائها الخدمة العسكرية، في قاعدة ناحال عوز في جنوب إسرائيل.وأورد مكتبه في بيان أن "رئيس الوزراء وعد العائلة بأن إسرائيل تواصل العمل بلا كلل، من أجل عودة ليري وجميع الرهائن.. الجهود مستمرة، بما في ذلك في هذا الوقت".