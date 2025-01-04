دولة عربية تُطلق تطبيق "تليفوني".. ما هي وظيفته؟

أطلقت مصلحة الجمارك المصرية، تطبيق "تليفوني"، لتحميله عبر الهواتف بهدف تنظيم عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

ويأتي هذا التطبيق في إطار الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تطبيق رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، سواء عبر المسافرين المصريين أو السائحين الذين تتجاوز إقامتهم 90 يوما.

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خطوات تسجيل الهاتف على تطبيق "تليفوني"

1. تحميل تطبيق "تليفوني" من متجر "Google Play" أو "App Store".

2. تسجيل البيانات الشخصية للمستخدم، بما في ذلك جواز السفر ورقم الهاتف المحمول.

3. كتابة الرقم التسلسلي للهاتف.

4. دفع الرسوم الجمركية وتسجيل طلبات الإعفاء إلكترونيا.

5. إتمام المعاملات المالية بطرق دفع آمنة.

(بلينكس - blinx)