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عربي-دولي

صاروخ على تل أبيب وانفجارات.. وتوضيح من الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
05-01-2025 | 00:15
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أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من البلاد.

وقال الجيش في بيان نشر على تليغرام: "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في تلمي اليعازر، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى المناطق الإسرائيلية".
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وافادت وسائل اعلام، بوقوع انفجارات وسط إسرائيل جراء محاولات اعتراض الصاروخ.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخا أُطلق من اليمن ودخل أجواء إسرائيل.

وشن الحوثيون كما حزب الله هجمات ضد إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة على وقع الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في السابع من تشرين الأول 2023.
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