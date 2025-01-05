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"أنا هنا مع امرأة رائعة".. بمن التقى ترامب بناديه في فلوريدا؟ (صورة)

Lebanon 24
05-01-2025 | 01:34
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أطلّ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السبت، برفقة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، التي كانت تزور ناديه في مار ايه لاغو بولاية فلوريدا الأميركية.

وتأتي زيارة ميلوني بعد زيارة الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، الذي كان أول زعيم عالمي يلتقي ترامب في منتجع مار ايه لاغو بعد فوزه في الانتخابات في تشرين الثاني الماضي.
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وظهر ترامب في عرض فيلم وثائقي يتناول التحديات التي يواجهها بعض المحامين من تيار المحافظين في النظام القضائي. وقال ترامب للجمهور مع ميلوني: "هذا أمر مثير للغاية".

وأضاف: "أنا هنا مع امرأة رائعة، رئيسة وزراء إيطاليا. لقد أحدثت بالفعل ضجة كبيرة في أوروبا، وكل من حولها، ونحن فقط نتناول العشاء معا الليلة".
 


تأتي زيارة ميلوني بعد أن تم احتجاز الصحافية الإيطالية تشيشليا سالا من قبل الشرطة الإيرانية أثناء تغطيتها للأحداث في طهران الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يسافر الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن إلى روما للقاء ميلوني، بالإضافة إلى بابا الفاتيكان فرنسيس، اعتبارا من يوم الخميس.

وقال البيت الأبيض إن اللقاء مع ميلوني سيسلط الضوء على "قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وإيطاليا"، كما سيشكر بايدن رئيسة الوزراء "على قيادتها القوية لمجموعة السبع خلال العام الماضي". (العربية)
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