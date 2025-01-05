"أنا هنا مع امرأة رائعة".. بمن التقى ترامب بناديه في فلوريدا؟ (صورة)

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أطلّ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السبت، برفقة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، التي كانت تزور ناديه في مار ايه لاغو بولاية فلوريدا الأميركية.وتأتي زيارة ميلوني بعد زيارة الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، الذي كان أول زعيم عالمي يلتقي ترامب في منتجع مار ايه لاغو بعد فوزه في الانتخابات في تشرين الثاني الماضي.وظهر ترامب في عرض فيلم وثائقي يتناول التحديات التي يواجهها بعض المحامين من تيار المحافظين في النظام القضائي. وقال ترامب للجمهور مع ميلوني: "هذا أمر مثير للغاية".وأضاف: "أنا هنا مع امرأة رائعة، رئيسة وزراء إيطاليا. لقد أحدثت بالفعل ضجة كبيرة في أوروبا، وكل من حولها، ونحن فقط نتناول العشاء معا الليلة".