فلسطين أمام "وضع كارثيّ".. هل من أملٍ لإنقاذها؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن أقل ما يقال عن وضع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة إنه كارثي، في ظل عدوان إسرائيلي أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في قطاع غزة، واقتلع 90% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من ديارهم، وقضى على البنية التحتية المدنية.

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وكتب خالد الجندي -مدير برنامج فلسطين والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية في معهد الشرق الأوسط بالعاصمة الأميركية واشنطن- في مقاله بالصحيفة أن الوضع في الضفة الغربية أيضا كارثي وإن بدرجة أقل من القطاع المحاصر.







وأورد أن ما لا يقل عن 800 فلسطيني استشهدوا في غارات إسرائيلية متكررة على الضفة الغربية، وجراء "إرهاب المستوطنين المنفلت من عقاله" منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 تشرين الأول 2023.





عواقب

وانتقد الكاتب القيادة الفلسطينية التي يصفها "بالعاجزة والمتحجرة والفاقدة للرؤية"، لأنها خذلت مواطنيها، مشيرا إلى أن كل تلك حقائق قاتمة يتعذر معرفة عواقبها على المدى الطويل.



ومع ذلك، فهو يؤكد أن هناك قوى كبيرة تعمل لصالح الفلسطينيين لا يمكن التغاضي عنها، منوها إلى أن حركة التضامن الدولية المتنامية بسرعة، والفرصة التاريخية لمحاسبة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي، ومخزون الفلسطينيين الواسع من المواهب والقدرة على الصمود، كلها عوامل تبشر بمستقبل أفضل رغم عمق الأزمة الحالية.





ويؤمن الجندي بأن الكارثة المستمرة في غزة ستترك بصمة لا تمحى في الوعي الوطني الفلسطيني، مثلما حصل في اللحظات الكارثية الأخرى في التاريخ الفلسطيني.



وفي اعتقاده أن المعاناة الإنسانية والصدمة الجماعية إذا تُركت حتى تتفاقم، إلى جانب انهيار النظام الاجتماعي في غزة والشعور المتزايد باليأس، فهي بلا شك الظروف التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار والعنف لأجيال قادمة.





مجيء ترامب

وتوقع أن الفلسطينيين سيواجهون، على المدى القريب، تحديا جديدا آخر يتمثل في إدارة أميركية جديدة يقودها قريبا الرئيس المنتخب دونالد ترامب.



وأضاف الكاتب أنه رغم أن ترامب يعتبر نفسه "مناهضا للحرب"، فإنه تعهد بأن يضع قيودا أقل مما فرضتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن على تزويد إسرائيل بالأسلحة.



وفي الوقت نفسه، توعد كثيرون في الدائرة القريبة من ترامب بتضييق الخناق على النشاط المؤيد للفلسطينيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



ولكن الجندي يرى -رغم ذلك- أن هناك فرصة لمستقبل مختلف، لافتا إلى أن مثل هذه المحاولات لإسكات الأصوات الفلسطينية هي في حد ذاتها تعتبر ردا على واحدة من أقوى أدوات الفلسطينيين، ألا وهي الاعتراف الدولي بعدالة قضيتهم.



ويرى أن استمرار الاحتجاجات في حرم الجامعات في جميع أنحاء أميركا الشمالية وأوروبا على وجه الخصوص -على الرغم من "القمع والتشويه" الذي يُمارس ضدها- يبرز التغيير العميق الذي طرأ على نظرة كثيرين في الغرب للقضية، من رواية مؤيدة لإسرائيل بشكل مهيمن إلى رواية أكثر تركيزا على الحقوق الفلسطينية والإنسانية.





أمل

ويضيف الكاتب أن هناك طرقا أخرى مهمة يمكن أن يحدث بها التغيير، فالأحكام الأخيرة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تحمل في طياتها إمكانية مساءلة إسرائيل عن الموت والدمار الواسع النطاق الذي أحدثته في غزة.





بيد أنه يعود ولا يعفي السلطة الفلسطينية وحركة حماس من المسؤولية، إذ يقول إن الفراغ المستمر في القيادة قد فاقم من معاناة الفلسطينيين، زاعما أن لا السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس ولا قيادة حماس قادرة على تقديم حلول لمختلف التحديات الوجودية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الآن.



ومع ذلك، فإن الأمل الأكبر يأتي -بحسب رأيه- من الداخل، إذ إن الشعب الفلسطيني يتمتع بواحد من أعلى معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في العالم (98%) وثقافة معروفة بتركيزها على التعليم والابتكار، وهي أفضل ما يمتلكه من أدوات.



ولا يستغرب الجندي من أن يظهر يوما جيل جديد من القادة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والشتات الذين يتحدون إخفاقات أسلافهم على الصعيدين الداخلي والدولي. (الجزيرة نت)