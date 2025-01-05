تقرير "National Interest": في حال اندلاع حرب مع إيران.. هل تتمتع إسرائيل بالهيمنة؟

Advertisement

ذكر موقع "National Interest" الأميركي أنه "في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، بادرت الحكومة الإسرائيلية إلى شن سلسلة من الضربات على أعدائها سعياً إلى استعادة الردع الذي فقدته. فبدءًا بهجومهم المضاد على أهداف حماس في غزة، شن الإسرائيليون هجومًا قويًا ضد أعدائهم في الضفة الغربية وسوريا وحتى حزب الله المدعوم من إيران في الشمال في لبنان. والواقع أن سلاح الجو الإسرائيلي نجح حتى في شن ضربات بعيدة المدى ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن وضد أهداف داخل إيران نفسها".وبحسب الموقع، "في أعقاب تلك الضربات الجوية الإسرائيلية التي وجهت ضد أهداف إيرانية، أعلنت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفخر أنها قضت على عنصر رئيسي من شبكة الدفاع الجوي الإيرانية المعقدة. فقد دمرت طائرات F-35I Adir من الجيل الخامس التي نشرها الإسرائيليون لمهاجمة تلك الأهداف داخل إيران عددا لا يحصى من أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع من طراز S-300. وتزعم إسرائيل أنها دمرت شبكات الدفاع الجوي الوطنية الإيرانية المحيطة بأهداف رئيسية في بلادها. بعبارة أخرى، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يحافظ على هيمنته على التصعيد، مع تعرض هذه الأهداف الرئيسية لهجمات متكررة من سلاح الجو الإسرائيلي".وتابع الموقع، "علاوة على ذلك، بعد انهيار نظام بشار الأسد الموالي لإيران في سوريا، استولى الإسرائيليون على مساحات شاسعة من البلاد التي تحد أراضيهم الشرقية. والآن تمركز الجيش الإسرائيلي في سوريا وأنشأ ما يعادل ممرًا جويًا يمكن لطائراته استخدامه لضرب إيران بشكل موثوق. إن الافتقار إلى الدفاعات الجوية الموثوقة يعني أن إسرائيل الآن تمسك بكل الأوراق في أي اشتباك عسكري ضد إيران. ولكن هل دمرت إسرائيل حقًا كل أنظمة الدفاع الجوي التي يمتلكها الإيرانيون؟ من المؤكد أن إيران لديها أنظمة أكثر من مجرد نظام S-300 الروسي الصنع. ومنذ الضربة الإسرائيلية التي دمرت كل بطاريات الدفاع الجوي S-300 الإيرانية، سعى النظام الإسلامي في طهران إلى التقليل من شأن الضرر. وقد صرحت كل من الحكومة الإسرائيلية وإدارة جو بايدن لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الجمهورية الإسلامية "عارية تمامًا"."وأضاف الموقع، "في نيسان من العام الماضي، أعرب الإيرانيون عن اهتمامهم بشراء نظام الدفاع الجوي الروسي الأقوى S-400. ولكن بحلول تشرين الثاني، ادعت إيران أنها لا تحتاج إلى النظام الروسي، وبدلاً من ذلك، يمتلك الإيرانيون نظام Bavar-373، الذي تزعم طهران أنه مماثل لنظام S-400 الروسي. ووفقاً لمصادر حكومية إيرانية، فإن نظام Bavar-373 هو نظام دفاع صاروخي بعيد المدى مضاد للصواريخ الباليستية، والذي من المفترض أنه قادر على تدمير الطائرات الحربية الإسرائيلية والأميركية من الجيل الخامس. وبطبيعة الحال، فإن السؤال الذي يجب أن يطرحه الجميع هو، لماذا لم تتمكن هذه الأنظمة من إسقاط طائرات F-35I الإسرائيلية قبل أن تتمكن من تدمير مواقع S-300 الإيرانية والأهداف العسكرية الإيرانية الحساسة خلال غاراتها الجوية على الجمهورية الإسلامية في تشرين الأول؟"وبحسب الموقع، "الحقيقة هي أن الإيرانيين واجهوا صعوبة في تعزيز شبكة الدفاع الجوي الخاصة بهم، ويرجع هذا جزئيًا إلى أنهم لم يقاتلوا منافسًا قريبًا جغرافياً منذ الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات. وهناك المزيد أيضًا. فعلى سبيل المثال، يفتقر الجيش الإيراني، بالإضافة إلى كونه مثقلًا بأنظمة قديمة محلية الصنع، إلى العقيدة المناسبة لاستخدام أنظمة الدفاع الجوي بشكل فعال. وفي حين أنه من الصحيح أن الأنظمة القديمة ليست مفيدة بشكل خاص ضد الطائرات الحربية الأحدث من الجيل الخامس، مثل F-35I، فإن الافتقار إلى الفهم السليم للعلم والتكتيكات وراء الدفاعات الجوية الموثوقة يعقد المحاولات الإيرانية للدفاع. وفي الوقت نفسه، وسع الإيرانيون محيطهم الدفاعي إلى مناطق يسيطر عليها الشيعة في العراق المجاور، ولكن هذا المحيط الدفاعي الموسع لن ينجح إلا إذا استخدم الإيرانيون تكنولوجيا موثوقة واتبعوا عقيدة دفاع جوي فعّالة. إذن، نعم، لقد ضمن الإسرائيليون في الأساس هيمنة التصعيد على الإيرانيين".وتابع الموقع، "إن الحكومة السورية المركزية الضعيفة في حقبة ما بعد الأسد تشرف على تقسيم سوريا بحكم الأمر الواقع، مما دفع الإسرائيليين إلى الاستيلاء على أجزاء من غرب سوريا بالقرب من مرتفعات الجولان. ويحاول الإسرائيليون إنشاء ممر جوي يسمح لطائراتهم بضرب عمق إيران. وإذا اختفت الدفاعات الجوية الإيرانية حقًا بالطريقة التي تدعيها إسرائيل والولايات المتحدة، فإن طهران ستخضع لأم الحروب الجوية على مدار العام المقبل أو نحو ذلك، حيث يسعى الإسرائيليون إلى إنهاء تهديد النظام الإيراني ويدعم الأميركيون لعبتهم. وعلاوة على ذلك، فإن تدمير إسرائيل للدفاعات الجوية الإيرانية بطائراتها من طراز F-35I هو شهادة على حقيقة مفادها أن طائرة F-35، على الرغم من أنها واجهت بالتأكيد مشاكل هائلة على مدار تطويرها، لا تزال قاتلة إلى حد كبير".