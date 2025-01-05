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عربي-دولي
رغم سقوط الأسد.. عراقجي: "تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه"
Lebanon 24
05-01-2025
|
05:00
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على الرغم من الضربات القوية التي تلقتها الفصائل المسلحة التابعة لإيران واندثار حاضنتها في سوريا، فإن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد اليوم أن "تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه".
عراقجي، الذي كان يتحدث في مناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بواسطة طائرة مسيّرة أميركية قرب مطار بغداد، قال: "تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه، لأنه مدرسة وأيديولوجية، وتيار المقاومة لا يعتمد على فرد أو شخص، ولا يمكن القضاء عليه بالرصاص أو القصف".
ودون أن يشير إلى تطورات الوضع في سوريا وسقوط بشار الأسد، قال عراقجي: "الأعداء يظنون أن إلحاق الضرر بمحور المقاومة يمثل نصرًا لهم، يجب أن يعلموا أن هذه بداية هزيمتهم".
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وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "ما حدث في الأشهر الماضية للمنطقة وللمقاومة ولإيران كان تجسيدًا جديدًا للتنسيق التام بين الميدان والدبلوماسية".
وتوجه عراقجي إلى زملائه العاملين في وزارة الخارجية في حضور قادة الحرس الثوري الذين كانوا حاضرين في هذه المراسم، قائلًا: "الدبلوماسية والميدان يكملان بعضهما بعضا".
حديث المسؤولين الإيرانيين عن "الميدان" و"محور المقاومة" يشير إلى الفصائل بالوكالة والقوات "الاستشارية" الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ورغم الضربات التي تلقاها حزب الله في لبنان فإن وزير الخارجية الإيراني أكد أن الحزب سيصبح أقوى و"ستزداد المقاومة اتساعا"، على حد تعبيره. (العربية)
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