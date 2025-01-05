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عربي-دولي

مسلحون اقتحموا منزل عائلة فنان سوريّ... ما فعلوه مروّع جدّاً

Lebanon 24
05-01-2025 | 05:09
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أفادت "الميادين"، أنّ الفنان السوري بهاء اليوسف أكّد خبر مقتل شقيقته وخالته وإصابة إبن اخته طعناً.
 
 
وأشار اليوسف إلى أنّ أفراد عائلته قتلوا بعد اقتحام مسلحين منزلهم في حيّ جب الجندلي في حمص.
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عربي-دولي

فنون ومشاهير

بهاء اليوسف

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