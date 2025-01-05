مسلحون اقتحموا منزل عائلة فنان سوريّ... ما فعلوه مروّع جدّاً

أفادت "الميادين"، أنّ الفنان السوري بهاء اليوسف أكّد خبر مقتل شقيقته وخالته وإصابة إبن اخته طعناً.

وأشار اليوسف إلى أنّ أفراد عائلته قتلوا بعد اقتحام مسلحين منزلهم في حيّ جب الجندلي في حمص.