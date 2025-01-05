في أميركا... إنهيار جسر أثناء مرور قطار شحن

أفادت قناة KPTV عن انهيار جسر بالقرب من مدينة كورفاليس في ولاية أوريغون الأميركية أثناء سير قطار شحن عليه مما أسفر عن سقوط عربة واحدة محملة باليوريا في النهر، دون وقوع إصابات.



وقالت القناة نقلا عن ممثل شركة "بورتلاند آند ويسترن" للسكك الحديدية: "انهار الجسر العلوي أثناء سير قطار بضائع، مما تسبب في سقوط عربة محملة باليوريا في نهر ماري... وأكد متحدث باسم الشركة أن القطار المكون من 19 عربة كان يسير على جسر السكة الحديد لحظة انهياره، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات". (روسيا اليوم)

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