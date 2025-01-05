إنجازٌ جديد لمدينة دبي.. مرتبة متقدمة في "مؤشر عالمي"

حافظت مدينة دبي على صدارتها الإقليمية لمؤشر "قوة المدن العالمية 2024" الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية - مؤسسة "موري موموريال" اليابانية، لتكون أول مدينة شرق أوسطية ضمن العشر الكبار.

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وبحسب المؤشر، احتلت دبي الإماراتية المرتبة الثامنة عالمياً محتفظة بمكانتها ضمن أفضل 10 مدن للعام الثاني على التوالي.



وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع: "ندرك أن قوة المدن ليست في مساحتها أو عدد سكانها، بل في رؤيتها وطموحها وقدرتها على تقديم نموذج مُلهم للعالم.. ونحن في دبي أقوياء ومثابرون ومبتكرون وصنّاع أمل ومستقبل".



ويقيّم المؤشر المدن الكبرى في العالم وفقاً لجاذبيتها أو قدرتها على جذب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال قياس 6 عوامل تشمل الاقتصاد، البحث والتطوير، التفاعل الثقافي، مستوى العيش، البيئة، وإمكانية الوصول.

أما عربياً، فتضمنت القائمة مدينة أخرى هي القاهرة في المرتبة الـ46 ضمن مؤشر قوة المدن لعام 2024.



الترتيب العالمي

حافظت العاصمة البريطانية لندن، على صدارتها العالمية، مسجلة 1655.4 نقطة، إذ احتلت المرتبة الأولى بين مدن العالم في التفاعل الثقافي وإمكانية الوصول، والتي تعتبر أهم نقاط قوتها، كما ارتفعت مكانتها في بيئة العمل لتحتل المرتبة السادسة.



أما في المرتبة الثانية عالمياً فجاءت مدينة نيويورك الأميركية، لتسجل 1505.8 نقطة والتي حافظت على صدارتها في وظائف الاقتصاد والبحث والتطوير، لتأتي بعدها العاصمة اليابانية طوكيو مسجلة 1445.4 نقطة إذ شهدت تحسناً في البحث والتطوير والتفاعل الثقافي وكذلك قابلية العيش وإمكانية الوصول.



كما جاءت العاصمة الفرنسية باريس في المركز الرابع ثم سنغافورة وسيؤول عاصمة كوريا الجنوبية عند (1423 نقطة و1291.8 نقطة، 1193.3 نقطة) على الترتيب.



واحتلت العاصمة الهولندية أمستردام المرتبة السابعة ضمن مؤشر قوة المدن مسجلة 1185.4 نقطة لتتلوها دبي بـ1177.7 نقطة ثم العاصمة الألمانية برلين عند 1171.5 نقطة.



وحسب تقرير المؤسسة، عادت العاصمة الإسبانية مدريد إلى قائمة أفضل 10 مدن ضمن المؤشر للمرة الأولى منذ 2021. (إرم نيوز)