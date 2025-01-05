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عربي-دولي

إكتشاف شبكة أنفاق تربط قصر الأسد بمقر الحرس الجمهوري... ماذا تحتوي؟

Lebanon 24
05-01-2025 | 06:31
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ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّه على أحد سفوح جبل قاسيون، الذي يشرف على مدينة دمشق، توجد شبكة أنفاق تربط المجمع العسكري للحرس الجمهوري، الذي كان مكلّفاً الدفاع عن العاصمة السورية، بالقصر الرئاسي وفق ما أفاد مراسل من وكالة "فرانس برس"، تمكن من دخول الموقع.
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وقال محمد أبو سليم وهو مسؤول عسكري في هيئة تحرير الشام، التي قادت فصائل مسلحة، وأطاحت بشار الأسد مع دخولها دمشق في 8  كانون الأول: "هذا اللواء هو ثكنة عسكرية تابعة لباسل الأسد، هي ثكنة ضخمة جداً دخلناها بعد التحرير".
وأضاف: "فيها أنفاق طويلة تصل حتى القصر الجمهوري"، الواقع على تلة مجاورة.

ودخل مراسل وكالة "فرانس برس" إلى غرفتين محصنتين تحت الأرض تضمان غرفاً كبيرة مخصصة للحرس، ومزودة معدات اتصالات وكهرباء ونظام تهوية، بالإضافة إلى مكان لتخزين الأسلحة.
وهناك أنفاق أخرى أكثر بدائية، حفرت في الصخر، تحتوي على ذخيرة.
وكان الحرس الجمهوري مكلّفاً حماية دمشق، لكن الجيش السوري انهار عندما دخلت الفصائل المسلّحة إلى دمشق يوم 8  كانون الأول في هجوم خاطف انطلق من شمال سوريا.

وإثر ذلك، فرّ بشار الأسد إلى موسكو. (الامارات 24)
 
 
 
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