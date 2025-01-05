دبي الأولى إقليميا والثامنة عالميا بمؤشر قوة المدن العالمي

تربعت إمارة دبي على رأس قائمة مؤشر قوة المدن العالمي للعام 2024 إقليميا، وذلك للعام الثاني على التوالي.



وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تدوينة على منصة إكس: "للعام الثاني على التوالي، دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر قوة المدن العالمي 2024 الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية - مؤسسة موري ميموريال اليابانية". (سكاي نيوز)

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