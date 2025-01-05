وزير الماليّة السوريّة: سنرفع رواتب موظفين في القطاع العام 400%

أعلن وزير المالية السورية عن صرف رواتب موظفي القطاع العام اليوم وغدا.





وأشار إلى أنّ قيمة الراوتب شهريّاً تبلغ 1.6 تريليون ليرة سوريّة.



وقال: "سنرفع رواتب موظفين في القطاع العام 400% بعد إعادة الهيكلة".