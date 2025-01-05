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عربي-دولي

قمة ثلاثية مصرية قبرصة يونانية في القاهرة الأربعاء المقبل

Lebanon 24
05-01-2025 | 10:14
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تستضيف القاهرة الأربعاء المقبل قمة ثلاثية جديدة بين مصر وقبرص واليونان لبحث الأوضاع في المنطقة والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث.
 
ويواكب انعقاد القمة في 8 كانون الثاني الجاري بالقاهرة، انعقاد منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني في إطار القمة الثلاثية، بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وأكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و20 شركة مصرية، وفقا لاتحاد الغرف التجارية المصري.
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وقال الاتحاد في بيان الأحد، إن منتدى الأعمال سيحضره من الجانب المصري وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والخارجية والاستثمار والبترول، ومن الجانب القبرصي واليوناني وزراء الطاقة والتجارة والصناعة والخارجية.

كما سيشارك اتحاد الغرف القبرصي واتحاد غرف التجارة والصناعة اليونانية واتحاد غرف البحر الأبيض والغرفة العربية اليونانية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية، بدعم من وزارة الخارجية وسفارات مصر في قبرص واليونان.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، إنه سيتم التباحث في سبل تنمية التعاون الثنائي والثلاثي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والثروة السمكية والنقل واللوجستيات والخدمات الصحية.

من جهته، أوضح علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية، أن من بين الأعمال المقررة، عقد مائدة مستديرة محدودة بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول لمناقشة مشاريع الربط وفرص التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية المختلفة. (روسيا اليوم) 
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