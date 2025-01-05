الشيباني: سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيّدة مع دول المنطقة

أعرب وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني عن مخاوف بلاده من تحديات العقوبات الاقتصادية، مؤكدا أن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع دول المنطقة.



وجاءت تصريحات الشيباني عقب اللقاء مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في العاصمة الدوحة وبحثا خلاله جميع القضايا الأساسية والاستراتيجية.

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وأشار الشيباني إلى أن كان لقطر "دور بارز في دعم شعبنا وستكون شريكا في مرحلة السلام".وأضاف: "نقلنا للدوحة مخاوفنا من التحديات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري، ونجدد دعوتنا للولايات المتحدة برفع تلك العقوبات".وأردف قائلا: "سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة جدا مع دول المنطقة".من جهته، قال وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي: "بحثنا مع الوفد السوري خطوات تساهم في بناء دولة سوريا الغد وقطر لن تدخر جهدا لدعم الأشقاء في سوريا".وأضاف الخليفي: "سنبذل مزيدا من الجهد لرفع المعاناة عن الأشقاء في سوريا". (روسيا اليوم)