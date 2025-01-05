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بوشيلين يعلن تقدم القوات الروسية في دونيتسك

Lebanon 24
05-01-2025 | 13:39
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أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين اليوم الأحد تقدم القوات الروسية في دونيتسك.


وكتب بوشيلين عبر قناته على "تلغرام": "القتال مستمر على محور كوراخوف، يتم تحرير وتطهير المنطقة الصناعية، وتستمر أيضا العمليات العسكرية من جهة الجنوب".
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وأشار إلى أنه "على محور كراسنوأرميسك، هناك تقدم كبير بالإضافة إلى السيطرة على مواقع العدو المحصنة، وتم قطع طريق كراسنوأرميسك كونستانتينوفكا السريع المهم للغاية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، القضاء على 1360 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أن قوات "الشرق" تواصل تقدمها في دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 150 عسكريا ودمرت له مدرعة "ماكس برو" أمريكية و4 مركبات ومدافع. (روسيا اليوم)
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