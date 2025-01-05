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عربي-دولي

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان ملك الأردن

Lebanon 24
05-01-2025 | 14:38
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أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي تعزية ومواساة، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في وفاة الأميرة ماجدة رعد.


وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في برقيته: "علمنا بنبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد ـ رحمها الله ـ زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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وجاء في برقية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "تلقيت نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد ـ رحمها الله ـ زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

يذكر أن الأميرة ماجدة رعد، زوجة الأمير رعد بن زيد، توفيت في 3 يناير 2025 عن عمر يناهز 82 عاما.

وُلدت الأميرة ماجدة وتلقت تعليمها في السويد، ثم انتقلت إلى الأردن بعد زواجها من الأمير رعد بن زيد.

وانخرطت على مدى حوالي خمسة عقود في العمل التطوعي والاجتماعي لتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئين والأيتام، وساهمت بتأسيس مركز الحسين للأيتام.

وساهمت في تأسيس مركز الحسين للأيتام، وترأست جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية، بهدف توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلن الديوان الملكي الأردني عن وفاة الأميرة ماجدة رعد والحداد الرسمي في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام بأمر من الملك عبدالله الثاني، الذي شارك في تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير في الأضرحة الملكية. (روسيا اليوم)
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