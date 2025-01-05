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إقتصاد

مدينة أميركية تفرض رسوما على السائقين لدخول وسط المدينة

Lebanon 24
05-01-2025 | 16:45
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فرضت نيويورك الأحد رسوما على المركبات التي تدخل إلى حي مانهاتن، لتصبح بذلك أول مدينة أميركية تفرض رسوما على السائقين لدخول وسط المدينة.

وكتبت هيئة النقل في العاصمة على موقع "اكس" "الرسوم المفروضة في منطقة تخفيف الازدحام دخلت الآن حيز التنفيذ".
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وتبلغ قيمة الرسوم 9 دولارات مع بعض الاستثناءات للسائقين ذوي الدخل المنخفض.

وتنطبق منطقة تخفيف الازدحام على الجزء الجنوبي من مانهاتن شمالا حتى شارع الـ60.
وتستهدف الرسوم تقليص حركة المرور والتلوث في نيويورك، وسيتم توجيه الأموال التي سيتم جمعها إلى النقل العام ومشروعات البنية التحتية.

وكان من المقرر في البداية فرض رسوم تخفيف الازدحام في منتصف العام الماضي وبقيمة 15 دولار، إلا أن حاكمة نيويورك كاثي هوتشول أوقفت الخطة وسط احتجاجات ودعاوى قضائية رفعها سياسيون وسائقو سيارات أجرة وسكان المدينة.

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