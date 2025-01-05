الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب.. هل من هجوم ايراني وشيك؟

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، ومن ضمنها موقعا "واللا" و"سروجيم"، اليوم الأحد، بأن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أصدر أوامر بوضع الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة.وأوضح هليفي أن هذا القرار جاء بهدف "الاستعداد لمواجهة إجراءات تخريبية محتملة من قبل إيران خلال الأيام المقبلة"، حسب تعبيره.خلفيات القراروذكر الموقع الفارسي لقناة "يورونيوز" نقلاً عن وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذا القرار جاء في أعقاب تقارير تفيد بزيادة التحديات الداخلية للنظام الإيراني، خاصةً بعد تضرر القوى الوكيلة لطهران في لبنان وسوريا.وأشارت مصادر عسكرية مطلعة إلى أن إيران تواجه تحديات عديدة قبيل احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، من أبرزها: انخفاض قيمة العملة الوطنية، وأزمات بنيوية في قطاع الطاقة، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.وأوضحت المصادر أن هذه الظروف قد تزيد من احتمالات قيام إيران بعمل عسكري ضد إسرائيل.تحركات الحرس الثوريووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، "بدأ الحرس الثوري الإيراني مؤخراً محاولات جديدة لإعادة بناء القوى الوكيلة" في المنطقة، لا سيما "حزب الله في لبنان".تغييرات في التوازن الاستراتيجيونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر أمنية مطلعة قولها إن "هناك تغييرات جارية في التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، سواء من خلال التحركات العسكرية أو البرامج الاقتصادية"، مما أثارت "قلق المسؤولين الإيرانيين بشأن مستقبل المنطقة وأثرها على رؤيتهم الاستراتيجية"."الوعد الصادق 3"وفي الآونة الأخيرة، شدد عدد من المسؤولين الإيرانيين مجدداً على ضرورة تنفيذ الجولة الثالثة من الهجوم على إسرائيل بعنوان عملية "الوعد الصادق 3".وصرّح المرشد الأعلى لإيران والقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، علي خامنئي، عقب الهجوم الجوي الذي نفذته إسرائيل في 26 تشرين الاول 2024 على أهداف إيرانية، بأن الرد على هذا الهجوم أمر ضروري.