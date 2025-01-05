Advertisement

عربي-دولي

اثناء تواجد بلينكن.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً تجاه بحر الشرق

Lebanon 24
05-01-2025 | 23:24
A-
A+
Doc-P-1301769-638717418507051141.jpg
Doc-P-1301769-638717418507051141.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت كوريا الشمالية، الاثنين، صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق، الذي يُعرف أيضا باسم بحر اليابان، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان اليوم الاثنين: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق".
Advertisement

ولم تؤكد رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو المسافة التي قطعتها.

وجاءت عملية الإطلاق في وقت كان فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يزور سيول لإجراء محادثات مع الحلفاء الكوريين الجنوبيين بشأن تهديدات كوريا الشمالية النووية وقضايا أخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:05 | 2025-01-06
01:53 | 2025-01-06
01:46 | 2025-01-06
01:31 | 2025-01-06
01:16 | 2025-01-06
01:15 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24