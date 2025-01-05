اثناء تواجد بلينكن.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً تجاه بحر الشرق

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أطلقت كوريا الشمالية، الاثنين، صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق، الذي يُعرف أيضا باسم بحر اليابان، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي.وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان اليوم الاثنين: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق".ولم تؤكد رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو المسافة التي قطعتها.وجاءت عملية الإطلاق في وقت كان فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يزور سيول لإجراء محادثات مع الحلفاء الكوريين الجنوبيين بشأن تهديدات كوريا الشمالية النووية وقضايا أخرى.