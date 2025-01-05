استمرار محاولات اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول





وقال نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ في بيان: "تنتهي صلاحية مذكرة الاعتقال اليوم. نخطط لطلب تمديدها من المحكمة اليوم، وهو ما يتطلب ذكر الأسباب وراء تجاوز المدة العادية للمذكرة البالغة سبعة أيام".

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وطلبت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية من الشرطة تولي جهود إلقاء القبض على الرئيس المعزول بعد أن فشل محققوها في إلقاء القبض عليه بعد مواجهة استمرت لساعات مع خدمة الأمن الرئاسي الأسبوع الماضي. أعلن محققون كوريون جنوبيون يحاولون اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، أنهم يسعون إلى تمديد مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه والتي تنتهي صلاحيتها الاثنين.وقال نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ في بيان: "تنتهي صلاحية مذكرة الاعتقال اليوم. نخطط لطلب تمديدها من المحكمة اليوم، وهو ما يتطلب ذكر الأسباب وراء تجاوز المدة العادية للمذكرة البالغة سبعة أيام".وطلبت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية من الشرطة تولي جهود إلقاء القبض على الرئيس المعزول بعد أن فشل محققوها في إلقاء القبض عليه بعد مواجهة استمرت لساعات مع خدمة الأمن الرئاسي الأسبوع الماضي.

وأكدت الوكالة والشرطة هذا القرار اليوم الاثنين، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة الأسبوع المحددة من قبل المحكمة لصلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق يون.



وكانت محكمة منطقة غرب سول قد أصدرت مذكرة التوقيف ضد يون في 31 كانون الاول الماضي، بالإضافة إلى مذكرة منفصلة لتفتيش مسكنه بعد أن تحدى الرئيس المعزول السلطات ورفض المثول للاستجواب بشأن المرسوم الذي أصدره بإعلان الأحكام العرفية في 3 كانون الاول الماضي. ولكن تنفيذ تلك المذكرات أصبح معقدا طالما أن يون موجود في مقر إقامته الرسمي.



ووصف يون محاولته بأنها خطوة ضرورية ضد معارضة ليبرالية تعرقل جدول أعماله بفضل أغلبيتها في البرلمان، وأكد أنه سيقاتل "حتى النهاية" ضد أي جهود للإطاحة به. ورغم أن الأحكام العرفية استمرت بضع ساعات فقط، إلا أنها أثارت اضطرابات هزت السياسة والدبلوماسية والأسواق المالية في البلاد لأسابيع، وكشفت عن هشاشة الديمقراطية في كوريا الجنوبية في وقت تشهد فيه البلاد انقساما عميقا في المجتمع.