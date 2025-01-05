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زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
05-01-2025 | 23:38
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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرت الأحد عن تفاؤله بقدرة الرئيس الأميركي الجديد الذي وصفه بـ"القوي" دونالد ترامب على إرغام روسيا على الدخول في محادثات سلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا.
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وفي لقاء استمر ثلاث ساعات مع مقدم البودكاست الأميركي ليكس فريدمان، اعتبر زيلينسكي أن دور الرئيس الجمهوري المنتخب أساسي لضمان أمن أوكرانيا وفتح الطريق أمام التفاوض على تسوية تدعمها أيضا الدول الأوروبية.

وقال زيلينسكي وفق الترجمة المنشورة للمقابلة التي أجريت في كييف خلال العام الجديد "ترامب وأنا سنتوصل إلى اتفاق، وسنقدم مع أوروبا ضمانات أمنية قوية، وبعد ذلك يمكننا التحدث مع الروس".
وعلى الرغم من أن ترامب طالما سخر من زيلينسكي إلى درجة وصفه بـ"البائع"، إلا أن الرئيس المنتخب أثار الدهشة في واشنطن بتجنبه انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما عدا في مرات نادرة، بل والإشادة به أحيانا.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بتحقيق السلام في أوكرانيا بشكل سريع دون أن يتطرق إلى كيفية قيامه بذلك. كما انتقد بشدة المساعدات العسكرية الهائلة التي أرسلتها واشنطن إلى أوكرانيا في ظل إدارة جو بايدن، مثيرا الشكوك حول مواصلة الولايات المتحدة انخراطها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ومع ذلك، أثنى زيلينسكي على ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك، لافتا إلى أن الرئيس المنتخب يملك ما يكفي من النفوذ على الأقل لتجميد الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي "أعتقد أن الرئيس ترامب لا يملك الإرادة فحسب، بل لديه كل هذه الإمكانيات، وهي ليست مجرد كلام. أنا أعتمد عليه حقا، وأعتقد أن شعبنا حقا يعتمد عليه، لذلك لديه ما يكفي من القوة للضغط عليه، الضغط على بوتين".
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