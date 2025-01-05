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مع استمرار التحقيق في تحطم طائرة كوريا الجنوبية.. تمديد إغلاق مطار موان

Lebanon 24
05-01-2025 | 23:41
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قالت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها ستمدد إغلاق مطار موان الدولي لمدة أسبوع حتى 14 يناير مع استمرار التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" أسفر عن مقتل 179 راكبا كانوا على متنها.

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وكان من المقرر إعادة فتح المطار يوم الثلاثاء بعد الحادث الذي وقع في 29 كانون الاول.

ويعمل فريق تحقيق مشترك على تكثيف التحقيقات في أسوأ حادث طيران في كوريا الجنوبية من حيث عدد القتلى. ومن المقرر أن يتوجه اثنان من المحققين الكوريين، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة وبحوزتهما مسجلات بيانات الرحلة لتحليلها مع مجلس سلامة النقل الوطني الأميركي.
ومسجلات بيانات الرحلة، إلى جانب مسجلات صوت قمرة القيادة، هما الصندوقان الأسودان اللذان يحتويان على معلومات رئيسية حول الحادث.

وقام المحققون يوم السبت بتجميع النص الكامل من مسجل صوت قمرة القيادة الذي تم انتشاله من حطام الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 ولم يتضح بعد ما إذا كانوا سيكشفون عن هذا النص.
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