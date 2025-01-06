Advertisement

عربي-دولي

قبل تنصيب مادورو.. المعارضة الفنزويلية تدعو للتظاهر

Lebanon 24
06-01-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1301797-638717470634121792.jpg
Doc-P-1301797-638717470634121792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت المعارضة الفنزويلية، الأحد، الفنزويليين إلى التظاهر في التاسع من كانون الثاني، قبل يوم من بدء الرئيس نيكولاس مادورو ولايته الرئاسية الثالثة بعد فوزه في انتخابات متنازع عليها.
ونشرت المعارضة البارزة ماريا كورينا ماتشادو مقطع فيديو على منصة "إكس" قالت فيه "سيُسجل هذا اليوم في التاريخ على أنه اليوم الذي قالت فيه فنزويلا كفى".
Advertisement
أضافت "الحرية لا يمكن توسلها.. يجب انتزاعها، يجب الفوز بها".
وتزعم ماتشادو أن مادورو تعرض لهزيمة ساحقة في انتخابات 28 تموز أمام مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي اعترفت به الولايات المتحدة وإيطاليا والعديد من دول أميركا اللاتينية رئيسا منتخبا.
وأعلنت السلطات الانتخابية فوز مادورو بعد وقت قصير من انتهاء الانتخابات، لكنها لم تصدر حتى الآن النتائج المفصلة.
ولاحقا، نشرت المعارضة مجموعة كبيرة من نتائج مراكز الاقتراع التي أظهرت فوز غونزاليس أوروتيا بهامش كبير.
واندلعت احتجاجات حاشدة في أعقاب الانتخابات واجهتها السلطات الفنزويلية بالقمع وأسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل واعتقال أكثر من ألفي شخص.
واضطرت ماتشادو إلى الاختباء منذ الانتخابات لكنها ظهرت مرات عدة خلال احتجاجات في العاصمة كراكاس.
وكتبت ماتشادو على منصة إكس "أنا معكم. في التاسع من كانون الثاني ليخرج الجميع إلى الشوارع، في فنزويلا وحول العالم". (العربية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:05 | 2025-01-06
01:53 | 2025-01-06
01:46 | 2025-01-06
01:31 | 2025-01-06
01:16 | 2025-01-06
01:15 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24