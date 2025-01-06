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الأونروا: ارتفاع وفيات الأطفال في قطاع غزة جراء البرد وانعدام المأوى

Lebanon 24
06-01-2025 | 01:31
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، ارتفاع وفيات الأطفال في قطاع غزة جراء البرد وانعدام المأوى إلى 7، في ظل إبادة إسرائيلية مستمرة منذ نحو 15 شهر.
جاء ذلك في بيان صادر عن أونروا بخصوص الأطفال الرضع الذين تجمدوا حتى الموت في غزة بسبب البرد الشديد.
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وأضاف البيان أن "الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة، فيما يفتقر 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة".
وحتى الآن، أفادت التقارير بـ"وفاة 7 أطفال على الأقل بسبب البرد في القطاع"، حسب المصدر نفسه.
وأشار البيان إلى أن "منظمة الصحة العالمية أدانت اعتداءات الجيش الإسرائيلي، وإخراج مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عن الخدمة".
وذكرت الوكالة الأممية أنه "تم التأكد من قيام إسرائيل بتنفيذ 50 هجوما على مستشفى كمال عدوان والمناطق المحيطة به منذ تشرين الأول 2024".
كما طالبت الصحة العالمية بإطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، وفق ما نقلت الأونروا في بيانها. (الاناضول)
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