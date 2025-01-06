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بلينكن: واشنطن تريد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

Lebanon 24
06-01-2025 | 01:46
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أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين عن "ثقته" في التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، سواء خلال ولاية الرئيس جو بايدن أو بعد أن يخلفه دونالد ترامب في 20 كانون الثاني.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في سيول إن واشنطن تريد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحرير الرهائن في غضون الأسبوعين المقبلين... نرغب بشدة في اجتياز خط النهاية في غضون الأسبوعين المقبلين، وهو الوقت المتبقي لدينا"."
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وأضاف إن لم نعبر (بالاتفاق) خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين، فأنا واثق من أنه سيتم إنجاز الأمر في نهاية المطاف ... وحين يتم، سيكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس بايدن". 
(العربية)

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