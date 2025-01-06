قبل أشهر.. منفذ هجوم نيو أورليانز زار هاتين الدولتين

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قال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي للصحفيين، إن التحقيق جار في زيارات سابقة قام بها منفذ هجوم نيو أورليانز شمس الدين جبار لمصر وكندا.وقال ليونيل ميرثيل، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيو أورليانز، في مؤتمر صحفي: "لقد تتبعنا أن جبار سافر إلى القاهرة، مصر، من 22 حزيران حتى 3 تموز 2023. وبعد بضعة أيام سافر جواً إلى أونتاريو، كندا، في 10 تموز وعاد إلى الولايات المتحدة في 13 تموز 2023".وأضاف أن "عملاءنا يحصلون على إجابات بشأن الأماكن التي ذهب إليها، ومن التقى بهم، وكيف قد ترتبط هذه الرحلات أو لا ترتبط بأفعاله في مدينتنا في نيو أورليانز".وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا إن جبار قام برحلتين على الأقل إلى نيو أورليانز في الأشهر التي سبقت الهجوم، واحدة في أكتوبر والأخرى في تشرين الثاني.وأبرز "إف بي آي" في وقت سابق، أن منفذ الهجوم يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما وهو مواطن أميركي من تكساس.وأضاف: "راية تنظيم داعش كانت في الشاحنة المستخدمة في حادث الدهس".(سكاي نيوز)