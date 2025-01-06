شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة

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استشهد ما لا يقل عن 24 فلسطينيا في أحدث هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، الأحد، نقلا عن مصادر طبية.واستشهد 3 أشخاص في هجوم على مخيم البريج، كما سجلت حالات وفاة وإصابات في مخيم النصيرات ومنطقة خان يونس، بحسب الوكالة.وزعمت القوات الإسرائيلية إنها استهدفت "إرهابيين" في مركز قيادة لحماس في منطقة خان يونس، كما قتلت أيضا مقاتلا كان يهاجم من المنطقة الإنسانية في دير البلح. (سكاي نيوز)