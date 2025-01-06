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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة

Lebanon 24
06-01-2025 | 02:20
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استشهد ما لا يقل عن 24 فلسطينيا في أحدث هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، الأحد، نقلا عن مصادر طبية.
واستشهد 3 أشخاص في هجوم على مخيم البريج، كما سجلت حالات وفاة وإصابات في مخيم النصيرات ومنطقة خان يونس، بحسب الوكالة.
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وزعمت القوات الإسرائيلية إنها استهدفت "إرهابيين" في مركز قيادة لحماس في منطقة خان يونس، كما قتلت أيضا مقاتلا كان يهاجم من المنطقة الإنسانية في دير البلح. (سكاي نيوز)
 
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